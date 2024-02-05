Лавров заявил о риске провокаций против дипломатов на выборах президента
Москва, 5 февраля, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Вопросам безопасности дипломатов в свете проведения голосования на выборах президента России за рубежом уделили приоритетное внимание. Об этом 5 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.
«Мы уделяем повышенное внимание вопросам безопасности наших дипломатов <…> вероятность провокации возрастает многократно», — заявил министр.
В этой связи Лавров отметил, что МИД будет оказывать всяческое содействие проведению выборов в новых субъектах России, при необходимости — доукомплектовывать на время голосования соответствующие структуры в регионах.
Министр также добавил, что физические возможности российских загранучреждений по проведению выборов президента в 2024 году стали гораздо меньше из-за действий Запада.
Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя ЦИК Николай Булаев 5 февраля заявил, что в целях безопасности в четырёх новых субъектах Российской Федерации будут применять как основные формы голосования, так и дополнительные. Так, помимо удобства для избирателей, разнообразие форм голосования обеспечит разделение потоков голосующих.
Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.
ЦИК зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства 29 января 2024 года. По всей стране в поддержку действующего главы государства собрали более трёх миллионов подписей, это в десять раз больше, чем требуется по закону.