Москва, 5 февраля, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Вопросам безопасности дипломатов в свете проведения голосования на выборах президента России за рубежом уделили приоритетное внимание. Об этом 5 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы уделяем повышенное внимание вопросам безопасности наших дипломатов <…> вероятность провокации возрастает многократно», — заявил министр.

В этой связи Лавров отметил, что МИД будет оказывать всяческое содействие проведению выборов в новых субъектах России, при необходимости — доукомплектовывать на время голосования соответствующие структуры в регионах.

Министр также добавил, что физические возможности российских загранучреждений по проведению выборов президента в 2024 году стали гораздо меньше из-за действий Запада.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя ЦИК Николай Булаев 5 февраля заявил, что в целях безопасности в четырёх новых субъектах Российской Федерации будут применять как основные формы голосования, так и дополнительные. Так, помимо удобства для избирателей, разнообразие форм голосования обеспечит разделение потоков голосующих.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства 29 января 2024 года. По всей стране в поддержку действующего главы государства собрали более трёх миллионов подписей, это в десять раз больше, чем требуется по закону.