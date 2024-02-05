Москва, 5 февраля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. В целях безопасности проведения голосования в четырёх новых субъектах Российской Федерации будут применяться как основные формы голосования, так и дополнительные формы, рассказал зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в интервью Донецкому агентству новостей.

Александр Сухов/РИА Новости

«Будут применяться как основные формы голосования (в помещении для голосования, вне помещения для голосования), так и дополнительные формы голосования — на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), а также в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено», — объяснил он.

Как отметил Булаев, помимо удобства для избирателей, разнообразие форм голосования обеспечит разделение потоков голосующих. Так получится исключить большого скопления граждан в одном помещении.

«Также предусмотрено, что должно быть обеспечено осуществление мер безопасности в отношении членов избирательных комиссий», — добавил он.

Обеспечат безопасность членов избиркомов и избирателей сотрудники МВД РФ и Росгвардии, также предполагается задействовать сотрудников МЧС.

Помимо этого, Булаев рассказал, что Центральная избирательная комиссия направила обращение в Минцифры об оснащении помещений некоторых территориальных избиркомов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей системой видеонаблюдения с трансляцией изображения на служебный портал.

Он уточнил, что видеонаблюдение из помещений для голосования во все дни выборов будет доступно для представителей ЦИК России, региональных и территориальных избиркомов, для членов СПЧ, уполномоченного по правам человека в РФ, региональных уполномоченных по правам человека, для зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, для представителей центров наблюдения за выборами и др.

Президентские выборы в России пройдут 15–17 марта. В некоторых субъектах Федерации, включая ДНР, предусмотрено досрочное голосование: решение об этом может быть принято на уровне региона в зависимости от обстановки.