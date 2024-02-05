Будапешт, 5 февраля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Парламент Венгрии не смог проголосовать по вопросу о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, так как не набрал кворум после того, как правящая коалиция, имеющая две трети голосов, объявила бойкот внеочередному заседанию. Трансляция внеочередного заседания 5 февраля велась на сайте парламента республики.

Zuma/TASS

Заседание признали несостоявшимся ещё во время утверждения повестки дня, так как для этого необходим кворум, а в зале заседаний находился только 51 парламентарий из 199, 148 депутатов отсутствовали.

При этом у правящих в Венгрии партий имеется 133 места в парламенте.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал парламент страны ратифицировать заявку Швеции на присоединение к альянсу при первой же возможности.

Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер 25 января заявил, что у процесса расширения НАТО есть «досадный недостаток» вдумчивости и демократической тщательности. По его словам, Будапешт поддерживает расширение альянса вне зависимости от мнения парламента и правительства страны.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года и уже в апреле Финляндию официально приняли в альянс, а вопрос вступления в военный блок Швеции был открытым из-за позиции Турции и Венгрии.

Турецкий парламент 23 января большинством голосов проголосовал за ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв 24 января заявил, что этим решением Турция упустила шанс выступить в интересах человечества, а не НАТО. Он подчеркнул, что альянс — это главный источник нестабильности в мире и генератор новых вызовов и угроз.