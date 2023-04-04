Вашингтон, 4 апреля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Кадр из видео. natomultimedia. tv Энтони Блинкен

4 апреля главы МИД стран НАТО передали США документы о приёме Финляндии в состав военного блока. Трансляция церемонии велась на сайте альянса.

Это означает, что формальная процедура присоединения государства к блоку завершена. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто назвал это историческим моментом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в этот день Хаависто подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс (НАТО).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать на территории Финляндии какие-либо войска без соответствующего запроса с её стороны. Он подчеркнул, что Финляндия укрепит блок развитой военной промышленностью и высокопрофессиональной армией.

В МИД России заявили, что Москва предпримет ответные шаги в связи с вступлением Финляндии в НАТО. В российском ведомстве подчеркнули, что теперь длина общей границы России со странами альянса выросла более чем в два раза, что является кардинальным изменением обстановки в Северо-Европейском регионе. В ведомстве также добавили, что присоединение Финляндии к НАТО, вероятно, негативно отразится на российско-финляндских двусторонних отношениях.