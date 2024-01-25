Будапешт, 25 января, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Процесс расширения НАТО испытывает досадный недостаток вдумчивости и демократической тщательности. Об этом в интервью изданию index заявил спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

По словам парламентария, венгерское правительство чётко обозначило позицию по поводу расширения НАТО. Венгрия поддерживает расширение альянса вне зависимости от мнения парламента и кабинета министров страны.

В свою очередь политик объяснил, что нет ничего такого в том, что Венгрия станет последней страной, которая ратифицирует соглашение о членстве Швеции в НАТО.

«Почему мы должны чувствовать себя неловко? Если бы не шведы, я бы не чувствовал себя неловко ни на минуту. С другой стороны, кто-то должен быть последним», — отметил Кёвер.

Он добавил, что Венгрия всегда тщательно присматривается к будущим союзникам. Ведь вступление в альянс накладывает на участников определённые обязательства.

«Это требует такого уровня доверия, которому нет равных. Давайте посмотрим на то, как Швеция вела себя по отношению к Венгрии в последние несколько месяцев, с тех пор как вопрос о её вступлении встал на повестку дня. С каким высокомерием и пренебрежением они относились к нам. Мне не совсем ясно, осознают ли они, что на самом деле означает альянс, к которому они хотят присоединиться», — подчеркнул Кёвер.

Чиновник также заметил, что Швеция вместе с Финляндией резко высказывались в адрес Венгрии последние несколько месяцев. Финляндия, как отметил Кёвер, сразу после вступления в НАТО присоединилась к судебным разбирательствам против Венгрии.

Подобное отношение, как отметил спикер, вызывает вопросы

«Неужели они всерьез думают, что хотят подписать контракт на жизнь и смерть с нами, против которых они отказываются проявлять хоть малейшее уважение?», — добавил Ласло Кёвер.

Венгерская дипломатия, по словам Кёвера, справилась с ситуацией самым лучшим образом. Она поддержала расширение, внесла соответствующие законопроекты в парламент и продемонстрировала открытость.

«Вот только в демократической стране последнее слово остается не за правительством, а за парламентом», — подчеркнул чиновник.

Хотя, в процессе расширения альянса есть недостаток вдумчивости и демократической тщательности, парламентское большинство, стоящее за правительством, выступило за.

«По моей инициативе Венгерская делегация посетила эти две страны, чтобы показать, что здесь есть небольшая проблема. Затем последовал ответ, который, мягко говоря, был неудовлетворительным. Шведы, похоже, не оценили последний жест», — заявил политик.

Для ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО, венгерский парламент не будет проводить внеочередное заседание.

«Я не ощущаю какой-то особой срочности. Более того, я не думаю, что это чрезвычайная ситуация», — подчеркнул Кёвер.

По словам спикера, у него нет сомнений в том, что одна из оппозиционных партий, которая якобы выступала против венгерских интересов, призовет к проведению внеочередной встречи по этому вопросу. Однако, заявил Кёвер, такие инициативы потерпят неудачу.

Как сообщало ИА Регнум, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года.

В апреле 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО, вопрос вступления Швеции же оставался открытым из-за позиции Турции и Венгрии.

В октябре 2023 года лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявлял, что власти Турции не должны ратифицировать протокол о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе, и отметил, что выход Анкары из НАТО является для страны вопросом жизни и смерти.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предлагал парламентариям республики ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО в конце октября 2023 года.

В январе 2024 года турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан подчёркивал, что парламент примет окончательное решение о вступлении Швеции в альянс.

23 января 2024 года одобрительное решение приняли. Из 346 депутатов «за» выступили 287, «против» — 55, четверо воздержались.

Говоря о вступлении Швеции в НАТО, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявлял, что ратификацией протокола о вступлении Турция упускает шанс выступить в интересах человечества, а не Североатлантического альянса.

По его словам, НАТО является главным источником нестабильности в мире и генератором новых вызовов и угроз, после Второй мировой войны в мире произошло более 250 военных конфликтов, и около 80% из них — от рук США и НАТО, причём почти все они произошли за пределами компетенции альянса.