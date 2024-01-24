Будапешт, 24 января, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после разговора с генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом призвал ратифицировать членство Швеции в объединении при первой же возможности. Об этом стало известно 24 января.

«Только что закончил телефонный разговор со Столтенбергом. Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО и подчеркнул, что мы продолжим призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности», — написал Орбан в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО ещё в мае 2022 года. В апреле 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО, в октябре 2023 года лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что власти Турции не должны ратифицировать протокол о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе и отметил, что выход Анкары из НАТО является для страны вопросом жизни и смерти. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламентариям республики ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО в конце октября 2023 года, в январе 2024 года турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что парламент примет окончательное решение о вступлении Швеции в альянс. 23 января 2024 года одобрительное решение приняли. Из 346 депутатов за выступили 287, против — 55, четверо воздержались.