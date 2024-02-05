Берлин, 5 февраля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Киевским властям необходимо мобилизовать больше бойцов в ряды украинской армии, а не рассчитывать на получение от Германии чудо-оружия. Такое мнение 5 февраля высказал глава рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны ФРГ генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг в интервью редакционному объединению RND.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат — хотя бы из-за цифр потерь, насколько мы можем судить», — заявил он.

Генерал отметил, что некоторым из находящихся в зоне боевых действий уже два года подразделений ВСУ также необходимо пополнение.

По словам генерала, из-за демографической ямы между 20− и 40-летними жителями Украины эта тема стала предметом «переговоров» между политиками и обществом, также ещё одной проблемой является снабжение ВСУ боеприпасами.

«Вероятно, только из Германии в этом году мы сможем более чем вдвое увеличить поставки артиллерийских боеприпасов», — уточнил Фройдинг.

При этом он призвал не возлагать надежды на такое оружие дальнего действия, как ракеты Taurus, которые Берлин не решается поставлять Киеву.

«Ни одна система вооружений не является вундерваффе (чудо-оружием), меняющим ход событий. Гораздо важнее, чтобы военное руководство применяло все имеющиеся в его распоряжении средства в разумном сочетании и с учетом возможностей противника», — пояснил Фройдинг.

Генерал добавил, что именно это, по его мнению, способствует военному успеху, а не «символически заряженное предполагаемое сверхоружие».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Документы предполагают продление военного положения и мобилизации в стране с 14 февраля до 13 мая.

Военнопленные украинской армии 3 февраля рассказали, что в ряды ВСУ массово призывают негодных по состоянию здоровья и возрасту людей. Они уточнили, что в украинские войска призывают мужчин в возрасте старше 50 лет, у многих из которых имеются проблемы со здоровьем.

Министр обороны России Сергей Шойгу 2 февраля заявил, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы. Он уточнил, что власти Украины спешно ведут принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны.