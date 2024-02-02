Москва, 2 февраля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Киевский режим бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не опустить обрушения обороны, заявил 2 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ashley Chan/Global Look Press

«С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации», — сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил.

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Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Шойгу отмечал, что киевский режим провёл уже девять волн мобилизации, а десятая продолжается до сих пор. Министр заявил, что общие потери ВСУ составили более 383 тысяч военнослужащих.

Украинские СМИ регулярно сообщают о рейдах военкомов на улицах, в ресторанах, спортзалах, гостиницах, санаториях и других учреждениях. Видеозаписи некоторых попыток принудительной мобилизации появляются в Сети и приводят к публичным скандалам.

В декабре 2023 года лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ просит дополнительно призвать в ряды армии полмиллиона человек. 25 декабря в Верховную раду Украины внесли новый законопроект о мобилизации, предполагающий очередную отмену отсрочек, ограничения для уклоняющихся от призыва и расширение прав военкомов по осуществлению мобилизации.

В январе 2024 года главком ВСУ Валерий Залужный заявил депутатам Верховной рады, что без новой массовой мобилизации киевской армии будет «некем воевать». Уточнённый вариант нового законопроекта о мобилизации был внесён в парламент Украины также в январе 2024 года.