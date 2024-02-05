Киев, 5 февраля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский внёс в Верховную раду Украины законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Документы опубликовали 5 февраля на сайте украинского парламента.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Законопроекты предполагают продление военного положения и мобилизации на 90 суток, с 14 февраля до 13 мая. Их передали на рассмотрение руководству парламента, а также — комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Предыдущий раз на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продлевали на три месяца.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года, после чего постоянно продлевают. Из-за нехватки желающих воевать киевский режим предпринимает различные непопулярные меры, чтобы пополнять ВСУ. В частности, мужчинам призывного возраста запретили покидать страну, а повестки стали вручать в местах скопления людей, вылавливать их в общественном транспорте и на улицах. В том числе призывают людей, непригодных по состоянию здоровья.

Депутат от президентской фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу 3 февраля объявил, что подал на рассмотрение в Раду альтернативный законопроект о мобилизации. Он заявил, что таким образом хочет остановить «охоту на людей», которую развернули на Украине для пополнения ВСУ. Депутат призвал власти не относиться к гражданам страны, как к рабам.