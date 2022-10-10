Москва, 10 октября, 2022, 22:31 — ИА Регнум. 10 октября состоялось оперативное совещание Совета безопасности РФ, которое провел президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru В Совете Безопасности

Президент назвал взрыв 8 октября на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России. Он отметил, что «киевский режим уже давно использует террористические методы» и «своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками».

«Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи [бывш. УССР], — отметил глава государства. — В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации».

Все новости и ходе заседания и принятых решениях читайте в трансляции ИА REGNUM.