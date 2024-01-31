Москва, 31 января, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Флагман отечественных беспилотников Supercam S350 будет представлен на выставке World Defence Show в Эр-Рияде. Об этом сообщает 31 января пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Артем Геодакян/ТАСС

«Ростех представит в Саудовской Аравии флагман отечественных беспилотников», — говорится в сообщении.

Аппарат Supercam S350 способен эффективно вести аэрофотосъёмку и видеомониторинг на высотах от 150 м до 5 км, развивать скорость до 120 км/ч и находиться в воздухе несколько часов. Беспилотник передаёт информацию на дальние расстояния и несёт высокотехнологичную полезную нагрузку, в том числе высокоэффективный оптический комплекс, пояснили в «Ростехе».

Отмечено также, что в России аппарат широко востребован в целях мониторинга объектов топливно-энергетического комплекса, разведки, защиты территории и других задач.

Выставка World Defence Show пройдёт в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, к концу 2023 года холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» завершил разработку комплекса противодействия дронам «Чистюля». Устройство представили в рамках конференции «Армия и общество», организованной Минобороны РФ. Оно способно полностью подавлять каналы управления и навигации летательных аппаратов в радиусе до километра, а также блокировать передачу фото — и видеоданных с БПЛА.