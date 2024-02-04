Москва, 4 февраля, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Лёгкие многоцелевые управляемые ракеты «Изделие 305» полностью устраивают заказчиков при их использовании в зоне боевых действий. При этом не прекращается процесс совершенствования их возможностей, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») на международной выставке вооружений World Defense Show 2024.

forum. warthunder.ru Российская ракета «Изделие 305»

«Заказчиков устраивают и дальность, и точность, и надёжность изделия. Ракета проста в эксплуатации. Все, что требуется, — на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель», — рассказали ТАСС представители холдинга.

Разработчик добавил, что точность изделия не зависит от дальности применения. Мощности боевой части ракеты достаточно для поражения бронетехники противника, огневых точек, зданий, комплексов противовоздушной обороны, а также артиллерийских систем.

Как сообщало ИА Регнум, начальник армейской авиации ВКС РФ генерал-майор Игорь Романов отметил, что применение новейших лёгких многоцелевых управляемых ракет («Изделие 305») позволяет экипажам российских вертолётов поражать цели без входа в зону работы средств противовоздушной обороны противника. ВКС России не первый год снабжаются глубоко модернизированными боевыми вертолётами Ка-52М и Ми-28НМ, применяющими новую ракету.

С 2021 года «Изделие 305» принято на вооружение российской армии. В июне 2022 года высокоточные авиационные ракеты с отклонением от линии прицеливания не более двух метров российские военные начали использовать в ходе спецоперации на Украине. До этого новейшая дальнобойная управляемая ракета с комбинированной системой наведения прошла испытания в Сирии.

Ракеты запускают по данным бортовой инерциальной навигационной системы. На финальном участке траектории у неё включается головка самонаведения. Дальность полёта ракеты составляет 14,5 километра, её стартовый вес — 105 килограммов, вес осколочно-фугасной боевой части — 25 килограммов.