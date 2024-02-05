Абу-Даби, 5 февраля, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Наблюдающееся в настоящее время снижение стандартов американской компании Boeing вызывает беспокойство. Об этом 4 февраля заявил президент одной из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Тим Кларк в интервью газете Financial Times.

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По его словам, у американской компании имеется «последний шанс» на устранение ошибок. Как рассказал Кларк, он впервые отправит инженеров Emirates для наблюдения за производственными линиями Boeing.

«Тот факт, что нам приходится это делать, является свидетельством того, что произошло. В прежние времена это не было бы санкционировано», — пояснил глава авиакомпании.

Кларк отметил, что, по его мнению, авиапроизводителю необходимо прививать высочайшую культуру безопасности и пересмотреть для этого производственные процессы.

При этом глава Emirates раскритиковал Boeing за потерю «навыков и компетентности» после перенесения американской компанией основных производственных линий в штат Южная Каролина.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 января у лайнера Boeing 737 MAX, следовавшего из Портленда в Онтарио, вырвало кусок фюзеляжа вместе с дверью аварийного выхода. На борту воздушного судна находились 180 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 6 января приостановило эксплуатацию 171 самолёта Boeing 737 MAX 9 после этого инцидента. Европейское агентство безопасности полётов (EASA) 7 января также приостановило эксплуатацию этих лайнеров для проведения проверок.

Глава Boeing Дэйв Кэлхун 10 января признал наличие проблем у лайнеров модели 737 MAX. До этого специалисты американской авиакомпании United Airlines обнаружили незакреплённые болты на дверях нескольких самолётов этого типа.