Париж, 5 февраля, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Власти Франции должны отменить антироссийские санкции, поскольку от них страдают французские граждане. Об этом заявил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

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Он напомнил, что с июля в стране ожидают нового резкого повышения цен на газ ― от 5,5% до 10,5%.

«Новое безумие, которое коснётся миллионов французских домохозяйств и множества предприятий!» — написал политик в соцсети Х.

Больше платить за газ французам, по словам Филиппо, приходится из-за антироссийских санкций, которые лидер движения назвал идиотскими.

Политик призвал к выходу Франции из Евросоюза. По мнению Филиппо, Парижу нужно также отказаться от санкций против России, поскольку французы устали от «глупостей» своего правительства.

Как сообщало ИА Регнум, журналист Габор Стейнгарт в статье для немецкого журнала Focus написал, что на Западе должны признать несостоятельность санкций и провал политик изоляции российского президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что российская экономика продемонстрировала высокую степень устойчивости под давлением западных санкций и прогнозы не оправдались: в России ожидается экономический рост на уровне 1,5%. Это должно заставить Запад прийти к неутешительным выводам в эффективности своей политики, добавил журналист.

Стейнгарт подчеркнул провал западных лидеров, пытавшихся ослабить положение Путина, победить его в военном отношении и изолировать на мировой арене.

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан уверен, что России не грозит цивилизационная изоляция.

Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что нужно срочно снять антироссийские санкции, чтобы восстановить экономику Франции. Политик отметил, что в стране произошёл «резкий крах производства». При этом он признал, что санкции убивают взрывом цен на энергоносители. Он также призвал власти Франции выйти из состава ЕС и проявить «экономический патриотизм».