Москва, 18 января, 2024, 16:37 — ИА Регнум. России не грозит цивилизационная изоляция. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

Известия/Константин Кокошкин

По его словам, современный мир перешёл из фазы сближения в фазу разобщения, однако происходящий «отлив глобализации» не вечен и вновь сменится «приливом». В «новой глобализации» может, по словам Аузана, поучаствовать и Россия. На цивилизационную изоляцию страна не обречена, хотя угроза того, что ситуация может пойти по такому пути, есть, заявил он.

Аузан высказал мнение о том, что России мог бы пригодиться характерный для неё «феномен Левши», то есть свойственная жителям России способность «хорошо делать нестандартные вещи». При этом их тиражированием могли бы заниматься уже другие, те, кто хорошо справляется именно с массовым производством, приводит РКБ слова декана.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России предстоит в 2024 году избавиться от какой-либо зависимости от стран Запада. Задачи стоят ясные — избавиться от какой-либо необходимости зависеть от тех производственно-сбытовых, финансовых, банковских, логистических цепочек, которые так или иначе контролируются или находятся под большим влиянием наших западных коллег, уточнил он.

В конце ноября прошлого года президент России Владимир Путин на III Конгрессе молодых учёных заявил, что Запад рассчитывал на то, что Россия не сможет избавиться от зависимости от его технологий, но РФ довольно быстро слезает с этой «технологической иглы».

Российский лидер подчеркнул, что избавление России от зависимости не просто возможно, а продвигается довольно быстрыми темпами. Он также отметил, что у российских производителей приборов появился рынок сбыта, что будет экономическим стимулом.

Президент также назвал главные элементы технологического суверенитета России, которые имеют критическое значение для развития страны. Он заявил, что это касается производства собственного оборудования, программного обеспечения, элементной базы и развития кадров, которые работают в этих направлениях.