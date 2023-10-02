Берлин, 2 октября, 2023, 07:10 — ИА Регнум. На Западе должны признать несостоятельность санкций и провал в политике изоляции российского президента Владимира Путина. Об этом в статье для немецкого журнала Focus написал журналист Габор Стейнгарт.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Дела идут хорошо — но не у Запада, а у Владимира Путина. Российская экономика продемонстрировала высокую степень устойчивости под давлением западных санкций», — отметил он.

Автор добавил, что в России сработал переход от мирной экономики к военной, а на Украине рушится поддержка со стороны Запада.

Прогнозы не оправдались, в России ожидается экономический рост на уровне 1,5%. Это должно заставить Запад прийти к неутешительным выводам в эффективности своей политики, добавил журналист.

Стейнгарт подчеркнул провал западных лидеров, пытавшихся ослабить положение Путина, победить его в военном отношении и изолировать на мировой арене. Всё это приближает разрешение конфликта на Украине дипломатическим путём, резюмировал автор.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 18 сентября на совещании по проекту федерального бюджета на период с 2024 по 2026 год заявил, что экономика страны завершила восстановление после введения Западом антироссийских санкций. Российский лидер отметил, что ВВП РФ вышел на досанкционный уровень 2021 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 28 сентября отметил, что восстановление экономической активности идёт темпами выше, чем прогнозировалось ранее. Он привёл данные Министерства экономического развития. Так, по итогам года рост валового внутреннего продукта может превысить 2,5%. Такая динамика стала возможной благодаря реализации поручений президента РФ, гибким и оперативным действиям правительства, сказал Мишустин.

В конце сентября на встрече с новоизбранными главами российских субъектов Путин обратил внимание на то, что в России наступило время новых возможностей для развития региональных экономик, внешнее давление стало мощным стимулом для роста отечественных производств. Ключевым фактором для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач является развитие региональных экономик, укрепление их технологической, образовательной, кадровой базы, создание новых рабочих мест, добавил российский президент.