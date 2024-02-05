Киев, 5 февраля, 2024, 05:08 — ИА Регнум. О визите заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев можно сказать как о сворачивании проектов Белого дома на Украине и в Европе. К такому выводу пришёл директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

Сергей Корсун ИА Регнум США Украина ВСУ

«Прощается администрация со своими основными кураторскими проектами. Американцы уходят с Украины и из Европы тоже», — сказал он в интервью YouTube-каналу Politeka.

Эксперт спрогнозировал отставку Виктории Нуланд в случае победы на выборах в ноябре бывшего президента США Дональда Трампа. Карасёв считает, что даже руководство Госдепартамента вынужденно терпело Нуланд из-за её связей и знаний о России и Украине.

В случае ухода Америки, сворачивании антироссийских санкций, победы Трампа в Европе запустится процесс смены элит. Так, в Германии к власти может прийти депутат бундестага Сара Вагенкнехт, во Франции — лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Снижение роли НАТО при администрации Трампа, по словам Карасёва, приведёт к смене главного игрока в Европе. Место США займут Россия или Китай, подытожил аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января Виктория Нуланд нанесла визит в Киев. Замгоссекретаря США по политическим вопросам встречалась с руководством киевского режима и главами министерств. В ходе пресс-конференции она заявила, что высокоточные управляемые реактивные боеприпасы GLSDB уже в пути в зону боевых действий. Чиновница пообещала поддержку Киеву со стороны США.

Визиты Нуланд в Киев, как правило, добром не кончаются, проанализировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В России ещё помнят как американская чиновница в 2014 году в украинской столице пирожки раздавала, добавил он.

В статье военного корреспондента Дэвида Экса для издания Forbes говорится, что США предали Украину, приостановив поставки оружия. В конце декабря 2023 года американская помощь Украине закончилась, а пророссийски настроенные республиканцы в Конгрессе США отказались голосовать за предложение президента Джо Байдена, напомнил автор. По его мнению, такая ситуация позволяет российским военным размещать тяжёлое вооружение ближе к передовой.