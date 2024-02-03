Москва, 3 февраля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визиты заместителя государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Киев, как правило, добром не кончаются.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время визита в Киев

Новость дополняется.

Как передавало ИА Регнум, Нуланд прибыла в Киев 31 января.

В украинской столице Нуланд встречалась с руководством киевского режима и главами министерств. Позже в ходе пресс-конференции американская чиновница заявила, что высокоточные управляемые реактивные боеприпасы GLSDB уже в пути в зону боевых действий.

Вместе с тем она добавила, что США продолжат помощь Киеву инвестициями, вооружением для «восстановления оборонной промышленности».