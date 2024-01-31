Вашингтон, 31 января, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев. Об этом 31 января сообщила американский посол на Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Поздравляю с возвращением на Украину Викторию Нуланд», — так прокомментировала Бринк визит замгоссекретаря США в Киев и сопроводила публикацию совместной фотографией с Нуланд.

Кроме того, дипломат отметила, что их с Нуланд ждут встречи с высшим руководством Украины, ветеранами и гражданским обществом. Как указала посол, визит Нуланд подчеркнёт «общую приверженность в победе».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Пентагон не планирует объявлять о новых поставках оружия Украине из-за отсутствия согласованных Конгрессом США средств. Поставки Украине вооружений, решение о передаче которых принималось ранее, будут продолжены в рамках так называемой «Инициативы по поддержке безопасности Украины».

В начале января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что минобороны США не может передать вооружение Украине без одобрения со стороны Конгресса. Он указал, что у Пентагона остались полномочия поставить Киеву из собственных запасов вооружения на сумму $4,2 млрд, но речь идёт лишь о праве распоряжаться деньгами, а самих средств Пентагону не предоставили.