Вашингтон, 3 февраля, 2024, 17:17 — ИА Регнум. США предали Украину, остановив поставки оружия и боеприпасов, говорится в статье военного корреспондента Дэвида Экса для издания Forbes.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали предательство США, когда в конце декабря американская помощь Украине закончилась, а пророссийски настроенные республиканцы в Конгрессе США отказались голосовать за предложение Джо Байдена», — сказано в публикации.

Поскольку артиллерийских и ракетных снарядов остаётся всё меньше, пишет Экс, украинские военные приберегают их на случай самых чрезвычайных ситуаций. По мнению автора, такая ситуация позволяет российским военным размещать тяжёлое вооружение ближе к передовой.

«Год назад российские войска едва ли рискнули бы разместить такое количество тяжёлого вооружения на столь малой площади в непосредственной близости от фронта», — пишет Экс.

Как передавало ИА Регнум, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 31 января заявил, что у США нет возможности оказывать военную помощь Украине без одобрения со стороны Конгресса и что ограничение поставок западного оружия уже плохо отразилось на ситуации для ВСУ на поле боя.

Обозреватели агентства Bloomberg в тот же день со ссылкой на западных дипломатов отметили, что ВСУ уже к концу весны 2024 года почувствуют на поле боя отсутствие военной поддержки США, даже если военную помощь им предоставит Евросоюз.

В этот же день стало известно, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Киев, где встретилась с руководством киевского режима и главами министерств. Там она заявила, что «господина Путина ждут милые сюрпризы» на поле боя, и отметила, что высокоточные управляемые реактивные боеприпасы GLSDB уже направляются в зону боевых действий на Украине.

Поставки оружия из США в Киев не повлияют на ход специальной военной операции, а лишь сделают украинцам больнее, заявил 3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что визиты Нуланд в Киев, как правило, добром не кончаются.