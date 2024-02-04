Выгоничский район, Брянская область, 5 февраля, 2024, 00:31 — ИА Регнум. В Брянской области 4 февраля российским средствам ПВО удалось предотвратить три подряд атаки украинских боевиков, которые они пытались совершить с помощью беспилотников.

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«Силами ПВО пресечена ещё одна атака киевского режима над территорией Выгоничского района — уничтожен уже третий беспилотник», — написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По заверениям главы региона, от сбитых БПЛА нет разрушений, а также никто не пострадал.

В Минобороны РФ подтвердили, что третий беспилотник самолётного типа был уничтожен около 23:50.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 февраля над Брянской областью были ликвидированы два беспилотника украинских террористов — в 22:50 и в 23:00 над территорией Выгоничского района региона.

3 февраля российские средства ПВО сбили 97 украинских беспилотников. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что дроны противника уничтожили в районах населённых пунктов Великий Выселок Харьковской области, Голиково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Токмак, Новое, Очеретоватое и Чистополье Запорожской области.