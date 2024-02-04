Брянск, 5 февраля, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Вечером 4 февраля над Брянской областью был ликвидирован ещё один беспилотник украинских террористов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru ПВО

По информации ведомства, БПЛА самолётного типа силами ПВО был перехвачен около 23:00 над территорией Выгоничского района региона.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавили в Минобороны.

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил ликвидацию двух украинских дронов в небе над Выгоничским районом. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Как сообщало ИА Регнум, на территории Брянской области вечером 4 февраля средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник. Дрон сбили около 22:30 мск.

3 февраля российские средства ПВО сбили 97 украинских беспилотников. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что дроны противника уничтожили в районах населённых пунктов Великий Выселок Харьковской области, Голиково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Токмак, Новое, Очеретоватое и Чистополье Запорожской области.

Глава Брянской области Александр Богомаз 30 января сообщил о срыве террористической атаки киевского режима. В регионе на границе с Украиной были подавлены три беспилотника ВСУ.