Брянск, 4 февраля, 2024, 22:58 — ИА Регнум. На территории Брянской области вечером 4 февраля средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что киевский режим снова попытался организовать теракт на территории России с применением БПЛА самолётного типа. Дрон сбили около 22:30 мск.

Беспилотник украинских боевиков уничтожили в воздушном пространстве Брянской области, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля российские средства ПВО сбили 97 украинских беспилотников. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что дроны противника уничтожили в районах населённых пунктов Великий Выселок Харьковской области, Голиково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Токмак, Новое, Очеретоватое и Чистополье Запорожской области.

Глава Брянской области Александр Богомаз 30 января сообщил о срыве террористической атаки Киева. В регионе на границе с Украиной были подавлены три беспилотника ВСУ самолётного типа. Пострадавших и разрушений в результате инцидентов не было.