Лисичанск, ЛНР, 4 февраля, 2024, 08:05 — ИА Регнум. В Лисичанске в Луганской Народной Республике количество погибших под завалами здания пекарни, разрушенного ударами украинских боевиков, уже достигло 20 человек. Об этом сообщили в МЧС России.

Ярослав Громов ИА REGNUM Вид на Лисичанск и Северодонецк

Работы по поиску людей под обрушившимся зданием продолжались всю ночь. МЧС использует спецтехнику.

По словам спасателей, всё время была угроза нового налёта террористов.

В медучреждения доставлены более десяти раненых.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске. В этот момент, как всегда по выходным, многолюдно. Региональные власти подчеркнули, что вблизи пекарни нет никаких военных объектов, следовательно, боевики целенаправленно били по мирным гражданам. Следствие предполагает, что украинские боевики ударили по городу из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Москва оповестит международные организации об обстреле украинскими боевиками пекарни в Лисичанске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала теракт в Лисичанске ещё одним доказательством преступной сущности киевского режима и его главарей.

ВСУ превратились в террористическую организацию, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками проекта «Всё для Победы!» в Туле.

Ранее глава государства отметил, что Россия никогда не забудет о преступлениях киевского режима против российских граждан.