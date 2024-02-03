Москва, 4 февраля, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Москва оповестит международные организации об обстреле украинскими боевиками пекарни в городе Лисичанске Луганской Народной Республики, заявила 3 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий дипломата в связи с терактом опубликован на сайте министерства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского. Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», — говорится в заявлении Захаровой.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства назвала теракт в Лисичанске ещё одним доказательством преступной сущности киевского режима и его главарей.

Как сообщало ИА Регнум, по последним данным МЧС РФ, в результате обрушения двухэтажного здания пекарни в Лисичанске, произошедшего после обстрела ВСУ, погибли 20 человек. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию.

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ВСУ 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске. В этот момент, как всегда по выходным, многолюдно. Региональные власти подчеркнули, что вблизи пекарни нет никаких военных объектов, следовательно, боевики целенаправленно били по мирным гражданам. Следствие предполагает, что украинские боевики ударили по городу из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Президент России Владимир Путин назвал кровавым преступлением обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ. Глава государства пояснил, что украинская армия обстреливает мирных жителей с целью отвлечь от провалов контрнаступления и спровоцировать Россию на ответные действия.