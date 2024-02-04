Донецк, 4 февраля, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи на донецком направлении в районе Клещеевки и Курдюмовки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили пять атак киевских боевиков, поразили личный состав противника и технику в районе Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Новомихайловки.

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«Потери противника убитыми и ранеными за сутки под Донецком составили до 335 человек, уничтожен один танк, три боевые бронированные машины, две РЛС контрбатарейной борьбы, десять автомобилей и одна гаубица М-777», — перечислил Астафьев.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России уничтожили за неделю на запорожском направлении более 385 военных ВСУ. Также противник потерял танк, десять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

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