Лисичанск, ЛНР, 4 февраля, 2024, 03:02 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике, в Лисичанске, продолжается разбор завалов пекарни, здание которой обрушилось в результате удара боевиков киевского режима 3 февраля. В МЧС РФ сообщили, что найдены тела 20 погибших мирных жителей.

Ярослав Громов ИА REGNUM Вид на Лисичанск и Северодонецк

Сообщая об очередной атаке по мирному населению ЛНР, глава региона Леонид Пасечник заявил, что под завалами в пекарне могут находиться десятки человек.

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Военная комендатура Луганской Народной Республики уточнила, что под обломками здания после обстрела ВСУ могут быть до 40 мирных жителей. При этом в ведомстве подчеркнули, что в выходные дни в пекарне всегда многолюдно.

В военной комендатуре очередной обстрел гражданского объекта со стороны ВСУ связали с отсутствием успехов на фронте и отметили, что удар по мирным гражданам был нанесён целенаправленно. Вблизи пекарни нет никаких военных объектов, подчеркнули в ведомстве.

Как рассказали «Известиям» военные следователи, украинские боевики нанесли удар по пекарне Лисичанска, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку украинских боевиков на жилые районы Лисичанска в Луганской Народной Республике «благодарностью» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза. Она подчеркнула, что очередной удар по мирному населению ЛНР является доказательством преступной сущности киевского режима.

Захарова заявила, что Москва оповестит международные организации об обстреле украинскими боевиками пекарни в городе Лисичанске.

Из-под завалов в Лисичанске извлекли тела 20 погибших. Спасатели заверили, что продолжат работать на месте инцидента несмотря на угрозу повторного удара.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля на встрече с участниками проекта «Всё для Победы!» в Туле президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию.

Он рассказал о перехвате разговора двух танкистов ВСУ, один из которых застрелил мирного жителя, вышедшего из дома в спортивном костюме. На вопрос второго танкиста, зачем он убил человека, первый ответил, что считает всех мирных жителей террористами.

Путин отметил, что это и есть неонацизм.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 февраля на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооружённых сил заявил, что действия киевского режима циничны. Ради достижения корыстных целей Украина готова пойти на любые преступления. Он объяснил, что теракты киевского режима против мирных граждан нужны для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов.

Путин 31 января заявил, что Россия никогда не забудет о преступлениях киевского режима против российских граждан.

Украинские военные 24 января сбили российский Ил-76 с 65 украинскими пленными для обмена, а также российским экипажем из шести человек и троих сопровождающих. Никто из них не выжил.