Москва, 3 февраля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за неделю на запорожском направлении более 385 военных ВСУ, заявил 3 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, на указанном направлении подразделения российских войск отразили атаку штурмовой группы 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Пятихатки, Каменское, Малая Токмачка и Орехов Запорожской области.

«Противник потерял более 385 военнослужащих, танк, десять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град», — сказал он на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, потери ВСУ за январь составили свыше 23 тысяч человек убитыми и ранеными, сообщил 2 февраля министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ. В январе также было уничтожено более 3 тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное. В том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.