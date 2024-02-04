Киев, 4 февраля, 2024, 03:48 — ИА Регнум. На территории Харьковской и Днепропетровской областей Украины в ночь на 4 февраля объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Тревожные звуки сирен включили в Харьковской области, согласно карте, в 03:05 мск. Через две минуты об опасности с воздуха предупредили жителей Днепропетровской области.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля на Украине дважды за день объявляли воздушную тревогу. Первая продлилась около 40 минут, вторая — почти 20 минут.

Вечером в Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремел взрыв. Другие подробности журналисты и местные власти не приводили.

Днём ранее (2 февраля) в Кривом Роге потребители и промышленные предприятия остались без света и водоснабжения из-за повреждения подстанции. Ночью в городе прозвучало несколько взрывов.