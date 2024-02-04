В Госдуме высказывание Дуды о Крыме назвали шоком для Киева
Депутат Госдумы Белик: слова президента Дуды о Крыме стали шоком для Киева
Севастополь, 4 февраля, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что президент Польши Анджей Дуда откровенно шокировал киевский режим заявлением об исторической принадлежности Крыма.
По мнению Белика, Дуда «выбил почву» из-под ног украинского коллеги Владимира Зеленского.
«Для Киева это, без сомнения, шок. От Польши подобного политического демарша они точно не ожидали», — сказал Белик «РИА Новости».
Депутат добавил, что высказывание польского главы о Крымском полуострове имеет большое значение для западных союзников, для которых Польша — русофоб и проводник американских интересов.
«Заявление о том, что Крым не вернётся обратно в состав Украины, заставит многих задуматься: стоит ли рвать рубахи и отгружать на Украину деньги вагонами для того, чтобы они были бесцельно потрачены на попытку вернуть то, во что никто не верит, даже Польша», — считает Дмитрий Белик.
Как сообщало ИА Регнум, Украина едва ли сможет вернуть Крым под свой контроль, заявил 3 февраля в интервью программе Kanal Zero на YouTube Анджей Дуда.
Он напомнил, что Крым до передачи в состав УССР «долгое время» находился в составе России и имеет для РФ особое значение.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году «центром притяжения» усилий ВСУ будут Крым и Чёрное море и что Вооружённые силы Украины ставят своей целью «изоляцию» полуострова.
Власти Украины неспособны изолировать Крым и уничтожить ни один порт на полуострове, не говоря уже о том, чтобы уничтожить их все, на Украине нет и не будет достаточного для этого количества дальнобойных ракет, отмечал в свою очередь бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик.
В русско-украинском конфликте победителем выйдет та страна, у которой будет Крым. Об этом заявил журналист британской газеты Daily Express Стюарт Кроуфорд.