Севастополь, 4 февраля, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что президент Польши Анджей Дуда откровенно шокировал киевский режим заявлением об исторической принадлежности Крыма.

Er-gosduma.ru Дмитрий Белик

По мнению Белика, Дуда «выбил почву» из-под ног украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Для Киева это, без сомнения, шок. От Польши подобного политического демарша они точно не ожидали», — сказал Белик «РИА Новости».

Депутат добавил, что высказывание польского главы о Крымском полуострове имеет большое значение для западных союзников, для которых Польша — русофоб и проводник американских интересов.

«Заявление о том, что Крым не вернётся обратно в состав Украины, заставит многих задуматься: стоит ли рвать рубахи и отгружать на Украину деньги вагонами для того, чтобы они были бесцельно потрачены на попытку вернуть то, во что никто не верит, даже Польша», — считает Дмитрий Белик.

Как сообщало ИА Регнум, Украина едва ли сможет вернуть Крым под свой контроль, заявил 3 февраля в интервью программе Kanal Zero на YouTube Анджей Дуда.

Он напомнил, что Крым до передачи в состав УССР «долгое время» находился в составе России и имеет для РФ особое значение.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году «центром притяжения» усилий ВСУ будут Крым и Чёрное море и что Вооружённые силы Украины ставят своей целью «изоляцию» полуострова.

Власти Украины неспособны изолировать Крым и уничтожить ни один порт на полуострове, не говоря уже о том, чтобы уничтожить их все, на Украине нет и не будет достаточного для этого количества дальнобойных ракет, отмечал в свою очередь бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик.

В русско-украинском конфликте победителем выйдет та страна, у которой будет Крым. Об этом заявил журналист британской газеты Daily Express Стюарт Кроуфорд.