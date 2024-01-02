Вашингтон, 2 января, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Власти Украины неспособны изолировать Крым и уничтожить ни один порт на полуострове, заявил в эфире своего YouTube-канала New Atlas бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым. Россия

Он отметил, что у русских в Крыму расположены несколько крупных портов, Украине придётся их нейтрализовать. Но украинцы не могут вывести из строя даже одно из портовых сооружений, не говоря обо всех сразу, добавил Берлетик.

По мнению бывшего американского военного, Киеву придётся поразить все крупные порты Крыма, а также предотвращать их восстановление в течение неопределённо длительного времени. Перед Украиной возникнет проблема с исчерпанием запасов западных дальнобойных ракет, а союзники в Великобритании и Франции не смогут передать Украине дополнительное оружие большой дальности.

Берлетик задался вопросом, для чего украинцы используют дальнобойное высокоточное оружие. Видимо, для набора очков в пиар-акциях, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Крым и Чёрное море будут «центром притяжения» усилий ВСУ. Он назвал будущую операцию против Крыма «примером для всего мира». При этом каких-либо сроков в Киеве называть не стали.

Киевскому режиму для урегулирования конфликта стоит смириться с потерей территории, как это сделала Финляндия во время Советско-финской войны, написало издание Responsible Statecraft. У ВСУ нет никаких шансов вернуть утраченные территории, включая Крым.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря 2023 года заявил, что если бы Крым не вернулся бы в состав России, там была бы резня. России ничего не оставалось, как поддержать полуостров. В Крыму в мартовском референдуме 2014 года участие в голосовании приняли более 84% избирателей, за возвращение в состав России высказались более 96% из них.