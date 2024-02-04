Лондон, 4 февраля, 2024, 04:30 — ИА Регнум. В русско-украинском конфликте победителем выйдет та страна, у которой будет Крым. Об этом заявил журналист британской газеты Daily Express Стюарт Кроуфорд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

Обозреватель считает, что на этом этапе главной стратегической территорией является Крым.

«Тот, у кого Крым, по сути, контролирует Чёрное море и вход в Азовское. Это и есть главный трофей», — пояснил Стюард Кроуфорд.

При этом журналист перечислил несколько сценариев будущего Крымского полуострова. Во-первых, он может остаться в составе России и Москва будет перекрывать торговые пути и контролировать большую часть Чёрного моря. Для НАТО, по мнению эксперта, в этом нет ничего хорошего.

По второму сценарию Украина вернёт полуостров, но это будет невероятно сложной задачей для неё.

«Уверенности в успехе такого сценария нет», — признал журналист.

И третий вариант — Крым станет демилитаризованной зоной, если ни одна из сторон не откажется от претензий на полуостров, но обе пойдут на мирный компромисс.

Как сообщало ИА Регнум, Украина едва ли сможет вернуть Крым под свой контроль, заявил 3 февраля в интервью программе Kanal Zero на YouTube президент Польши Анджей Дуда.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году «центром притяжения» усилий ВСУ будут Крым и Чёрное море и что Вооружённые силы Украины ставят своей целью «изоляцию» полуострова.

Власти Украины неспособны изолировать Крым и уничтожить ни один порт на полуострове, не говоря уже о том, чтобы уничтожить их все, на Украине нет и не будет достаточного для этого количества дальнобойных ракет, отмечал в свою очередь бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик.