Лондон, 2 января, 2024, 03:27 — ИА Регнум. В 2024 году украинская армия будет активно действовать с целью изоляции Крыма и переключится на оборону на востоке. Соответствующее заявление главы киевского режима Владимира Зеленского опубликовал 1 января британский журнал The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь. Крым

«Изолирование Крыма, <…>, и подрыв военных возможностей России на полуострове «представляют особую важность для нас», — сказал он в интервью изданию.

По словам Зеленского, Крым и Чёрное море будут «центром притяжения» усилий ВСУ. Украинский лидер назвал будущую операцию против Крыма «примером для всего мира».

Кроме того глава киевского режима добавил, что на востоке страны ВСУ перейдут к обороне. При этом немедленной задачей армии он назвал оборону Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева.

Журналисты отметили, что украинское руководство больше не ставит сроков и не даёт обещаний по поводу «деоккупации» каких-либо территорий в 2024 году.

Как сообщало ИА Регнум, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что киевскому режиму стоит забыть о претензиях на полуостров. Он напомнил, что одна из целей специальной военной операции, по сути, — это признание российского статуса Крыма на международной арене. Чем быстрее на Украине поймут, что Крым и в целом возможность противостоять России или пытаться навредить ей для них закрыта, тем лучше будет для всех, сказал Аксёнов.

Киевский режим остаётся непоколебимым в своих намерениях вернуть «утраченные территории, включая Крым», но у ВСУ нет шансов этого сделать. Поэтому Киеву лучше остановить вооружённый конфликт сейчас, пока Украину не настиг крах, написало издание Responsible Statecraft.

В марте 2014 года Крым по итогам законного референдума, на котором порядка 96% на полуострове проголосовали за вхождение в состав РФ, воссоединился с Россией. Украинские власти при этом не признают решение народа и продолжают считать полуостров своей территорией, над которой «временно» утратили контроль.