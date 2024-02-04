Таллин, 4 февраля, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Большинство членов Европейского парламента (ЕП) не поддержало призыв депутата, экс-главы Сил обороны Эстонии генерала в отставке Рихо Терраса о непризнании результатов голосования на выборах президента РФ. Об этом сообщил портал портал эстонского телерадиовещания ERR.

jeffowenphotos Дебаты в Европарламенте

Террас заявил, что организация выборов президента России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму якобы не соответствует принципам демократии.

В результате под инициативой представителя Эстонии в ЕП свои подписи поставили лишь 29 членов парламента из 705.

Как сообщало ИА Регнум, экс-глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил запретить российским посольствам в странах ЕС открывать избирательные участки для выборов президента РФ. По его словам, работа участков на территории европейских стран «будет абсурдом». Позднее эстонский политик в интервью изданию Postimees заявил, что запрет на работу избирательных участков соответствует правовым нормам. В МИД РФ его идею назвали пещерной русофобией, которая сложилась в странах ЕС и «коллективного Запада».

Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что за рубежом препятствуют подготовке к выборам президента РФ. Особенно сложной дипломат назвал ситуацию в странах Прибалтики, в Великобритании, Германии, Ирландии, Молдавии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Черногории, Чехии, Швеции.

В конце января ЦИК РФ объявил о создании 276 избирательных участков для голосования на выборах президента РФ в 143 странах.

Выборы президента РФ в 2024 году пройдут 17 марта. Голосование продлится в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование организуют с 25 февраля по 14 марта. Главу государства изберут на шесть лет. В выборах также примут участие жители новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.