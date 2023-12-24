Москва, 24 декабря, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Предложение эстонского политика Урмаса Рейнсалу запретить россиянам в Евросоюзе голосовать на президентских выборах соответствует той русофобии, что сложилась в странах ЕС и «коллективного Запада». Об этом заявили в российском МИД.

ТАСС/Nikolas Georgiou/ZUMA Press Wire

Ранее экс-глава МИД Эстонии Рейнсалу, возглавляющий парламентскую партию Isamaa («Отечество»), предложил запретить российским посольствам в странах ЕС открывать избирательные участки для выборов президента РФ. По его словам, работа участков на территории европейских стран «будет абсурдом».

«В своём стремлении «нанести поражение» нашей стране такие персонажи теряют свой «демократический» лоск и напрочь забывают о «ценностях и принципах», о которых так любят разглагольствовать со всех трибун», — заявили «РИА Новости» в МИД России.

В ведомстве отметили, что идеи Рейнсалу совершенно не удивительны, так как идут в русле «пещерной» русофобии, характерной для современных политиков ЕС и «коллективного Запада» в целом.

Позднее эстонский политик в интервью изданию Postimees заявил, что запрет на работу избирательных участков соответствует правовым нормам. По его мнению, МИД Эстонии вправе отказать посольству России, когда оно обратится за соответствующим разрешением.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала проявлением цинизма со стороны эстонских властей задержание в стране экс-редактора Sputnik Meedia Аллана Хантсома. Его задержали в Эстонии 7 декабря перед тем, как он собирался выехать в Россию.