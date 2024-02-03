Вашингтон, 4 февраля, 2024, 01:18 — ИА Регнум. США и Великобритания в течение суток осуществили удары минимум по 30 целям на территории Йемена, сообщил 3 февраля телеканал CNN со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Атака США на Йемен

«США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене с воздушных и надводных платформ, включая истребители. По меньшей мере 30 целей были поражены как минимум в десяти местах», — уточнили журналисты.

Источники издания утверждают, что коалиция атаковала центры управления и связи, подземные хранилища вооружений хуситов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля дважды атаковали позиции шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Авиация совершила налёты на военные объекты хуситов в округах Аль-Лахия и Ад-Дурайхими на севере и юге Ходейды. В этот же день США якобы в целях самообороны ударили по шести противокорабельным крылатым ракетам хуситов, которые были готовы к запуску по судам в Красном море.

Телеканал Al Masirah 2 февраля сообщил о нанесении серии ударов США и Британии по объектам хуситов в Йемене. Атака велась по йеменской провинции Хаджа. Всего было нанесено четыре удара в районе населённого пункта Аль-Джарр, расположенного в 100 метрах от Красного моря, в округе Абс.