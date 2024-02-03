Москва, 3 февраля, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Авиация США и Великобритании вечером 3 февраля атаковала позиции шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) в провинции Ходейда на побережье Красного моря в Йемене. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в местных органах власти.

Mohammed al-Azaki/XinHua/Globallookpress

По информации агентства, истребители совершили налёты на военные объекты группировки «Ансар Алла» в округах Аль-Лахия и Ад-Дурайхими на севере и юге Ходейды на западе Йемена.

О последствиях ударов не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, серию ударов по объектам хуситов в Йемене нанесли США и Великобритания. Под удары попали объекты в йеменской провинции Хаджа. Всего было нанесено четыре удара в районе населённого пункта Аль-Джарр, расположенного в 100 метрах от Красного моря, в округе Абс.

Военный представитель йеменского хуситского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сказал, что 1 февраля хуситы атаковали британское коммерческое судно, направлявшееся в Израиль.