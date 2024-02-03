Вашингтон, 4 февраля, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Американские военные нанесли новые удары по целям на территории Йемена для уничтожения готовых к запуску шести противокорабельных крылатых ракет, сообщило 3 февраля в соцсети Х Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Иван Шилов ИА Регнум Атака США на Йемен

«Силы США в целях самообороны нанесли удары по шести противокорабельным крылатым ракетам хуситов, которые были готовы к запуску по судам в Красном море», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ВС США обнаружили ракеты на подконтрольных хуситам территориях, вооружение представляло непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям американских ВМС в регионе.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 февраля истребители США и Великобритании атаковали позиции шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Авиация совершила налёты на военные объекты хуситов в округах Аль-Лахия и Ад-Дурайхими на севере и юге Ходейды.

CENTCOM подтвердило, что 3 февраля вооружённые силы США нанесли новый удар по Йемену, уничтожив четыре беспилотника движения хуситов «Ансар Алла» в рамках самообороны. Удары были нанесены в 16:40 мск.

В ночь на 3 февраля ВВС США ударили по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, использовав не менее 125 высокоточных боеприпасов. Целями США стали объекты, принадлежащие силам Корпуса стражей Исламской революции. В результате атак были поражены командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также другие задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и их союзников объекты.