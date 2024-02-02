Сана, 2 февраля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Серию ударов по объектам хуситов в Йемене нанесли США и Великобритания. Об этом 2 февраля сообщает телеканал Al Masirah.

South Korea Defense Ministry/Global Look Press

Уточняется, что под удары попали объекты в йеменской провинции Хаджа. Всего было нанесено четыре удара в районе населённого пункта Аль-Джарр, расположенный в 100 метрах от Красного моря, в округе Абс. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как подтвердил военный представитель йеменского хуситского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, 1 февраля хуситы атаковали британское коммерческое судно, направлявшееся в Израиль.

23 января США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в восьми точках Йемена. Как уточнил журналистам высокопоставленный американский военный чиновник, в результате ударов сброшены от 25 до 30 боеприпасов и поражены несколько целей. Министерство обороны Великобритании подтвердило, что четыре британских самолёта поразили многочисленные цели на двух военных объектах в окрестностях аэродрома Сана высокоточными бомбами. Целями ударов ведомство назвало ослабление хуситов.