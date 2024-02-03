Лисичанск, ЛНР, 4 февраля, 2024, 00:18 — ИА Регнум. В Лисичанске Луганской Народной Республики спасатели продолжают разбирать завалы на месте удара киевских террористов по зданию пекарни. Уже извлекли тела 20 погибших.

Татьяна Стоянович ИА REGNUM Улицы Лисичанска

«Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели, с риском для жизни, продолжают разбор завалов и поиск людей», — сообщили в МЧС.

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Как сообщало ИА Регнум, ВСУ нанесли удар по пекарне Лисичанска из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В выходные дни здесь всегда много людей. Украинские боевики целенаправленно били по мирным жителям, поскольку около пекарни нет военных объектов, пояснили региональные власти. Под завалами здания могли находиться порядка 40 человек.

Удар по двухэтажному зданию пекарни ВСУ нанесли 3 февраля.

Ранее было извлечено 15 тел.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку украинских боевиков на жилые районы Лисичанска «благодарностью» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза.