Лисичанск, ЛНР, 3 февраля, 2024, 23:00 — ИА Регнум. В МЧС России подтвердили гибель 15 человек в результате обрушения двухэтажного здания пекарни в городе Лисичанске Луганской Народной Республики, произошедшего после обстрела ВСУ.

МЧС России

«В Лисичанске сотрудники МЧС России из-под завалов извлекли тела 15 погибших», — говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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Как сообщало ИА Регнум, по предварительной версии военных следователей, ВСУ нанесли удар по пекарне Лисичанска из реактивной системы залпового огня HIMARS. В выходные дни здесь всегда было много людей. Украинские боевики целенаправленно били по мирным жителям, поскольку около пекарни нет военных объектов, отметили региональные власти. Под завалами здания могли находиться порядка 40 человек.

Удар по двухэтажному зданию пекарни в Лисичанске ВСУ нанесли 3 февраля.