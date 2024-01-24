Москва, 24 января, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Рядовой Вооружённых сил России Семён Ницеский, занимающий должность стрелка — помощника гранатометчика, вынес из-под артиллерийского обстрела со стороны Вооружённых сил Украины троих товарищей. О подвиге солдата рассказал в Министерстве обороны.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Находясь на передней линии под артиллерийским огнем противника, Семен Ницеский оказывал первую помощь пострадавшим военнослужащим, благодаря чему получившие незначительные ранения военнослужащие продолжали выполнять боевые задачи. В ходе боя лично вынес из-под огня противника в безопасное место троих раненых российских военнослужащих», — рассказали в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что спасённые солдаты были не в состоянии самостоятельно передвигаться.

Также радиотелефонист взвода связи сержант Сергей Кулик под атакой беспилотников ВСУ восстановил работоспособность радиостанции.

В ходе очередного удара противник повредил станцию связи снарядом. В итоге группа артиллерии на некоторое время лишилась возможности корректировать огонь артиллерии.

«Кулик оперативно, несмотря на обстрел и атаки дронов, восстановил работоспособность поврежденной радиостанции и продолжил корректировку огня», — уточнили в министерстве.

Благодаря сержанту Кулику артиллерийский дивизион по переданным данным рассеял наступающие штурмовые группы ВСУ, а затем подавил огневые точки.

Как ранее передавало ИА Регнум, получивший ранение под Артёмовском российский боец с позывным Бабка рассказал, как выживал в одном блиндаже вместе с украинским военным. По словам солдата, его ранили в ходе обстрела, начавшегося во время штурма блиндажа ВСУ. По словам россиянина, бойцов было четверо, о судьбе двоих он не знает, ещё один боец находится в госпитале.

Когда он очнулся и дополз до блиндажа, внутри находился ещё живой украинский военный. Оба получили тяжёлые ранения, пили дождевую воду, выживали, как могли, добавил Бабка. Бойцу ВСУ удалось продержаться три дня. Всё это время он разговаривал на украинском языке. Он сказал, что его бросили товарищи. В блиндаже под Артёмовском участник СВО пробыл десять дней, пока его не нашли товарищи.

Ранее российский военнослужащий группировки войск «Юг» с позывным Кортес вынес на себе из-под огня ВСУ раненого украинского бойца, огонь по которому открыли свои же военные. Несмотря на обстрел, Кортес смог добраться до тяжелораненого украинского военного и оказал ему первую помощь — наложил жгут и вколол обезболивающее.