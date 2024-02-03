Лисичанск, ЛНР, 3 февраля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Из-под завалов здания пекарни в Лисичанске извлекли тела пятерых погибших, шесть человек спасены, сообщили в МЧС.

Администрация Лисичанска/ТАСС

«В Лисичанске сотрудники МЧС России из-под завалов спасли 6 человек. Также извлечены тела 5 погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сказано в сообщении в Telegram-канале МЧС России.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по зданию пекарни в Лисичанске. Под завалами могут находиться до 40 человек. Власти сообщали, что как минимум восемь человек получили ранения, один из пострадавших в тяжёлом состоянии.

В выходные в этой пекарне всегда многолюдно, отмечали ранее в военной комендатуре ЛНР. ВСУ при отсутствии успехов на фронте целенаправленно нанесли удар по мирным гражданам, вблизи пекарни нет никаких военных объектов, отметили в службе.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС и военной комендатуры, с помощью спецтехники осуществляются попытки вызволить людей из-под завалов, сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник. Всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь, добавил он.

2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что ради достижения корыстных целей киевский режим готов идти на любые преступления. Теракты против мирных граждан нужны Киеву для демонстрации западным кураторам хоть каких-то «успехов», заявил министр.