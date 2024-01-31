Вашингтон, 1 февраля, 2024, 00:09 — ИА Регнум. У США отсутствуют альтернативы военной помощи Украине без одобрения конгрессменами запроса американского президента Джо Байдена, заявил 31 января на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

Журналисты поинтересовались наличием у Вашингтона других способов поддержки Украины в случае, если Конгресс не поддержит запрос Байдена, включающий военную помощь ВСУ. Кирби ответил отрицательно, добавив, что Белый дом нуждается именно в запрошенном финансировании, поскольку его подготовили с учётом нужд Киева.

По словам представителя администрации США, текущее ограничение поставок западного оружия уже плохо отразилось на ситуации для ВСУ на поле боя.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Джон Кирби заявил, что в Белом доме запрос на $61 млрд считают «адекватным». Власти США хотят его рассмотрения конгрессменами, добавил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности.

Министр финансов США Джаннет Йеллен 25 января рассказала, что внешний долг страны, размер которого превысил $34 трлн, является пугающим числом. Ещё в начале октября 2023 года он находился на уровне $33 трлн.

В сенате Конгресса США группа республиканцев выдвинула условие для поддержки запроса Белого дома на одобрение пакета помощи Израилю и Украине. Они потребовали в обмен на свою поддержку отказа от приёма заявлений о предоставлении убежища на южной границе США и проведения миграционной реформы.

Агентство Bloomberg 31 января со ссылкой на западных дипломатов написало, что ВСУ уже к концу весны почувствуют на поле боя отсутствие военной поддержки США, даже если помощь предоставит ЕС.