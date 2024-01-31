Вашингтон, 31 января, 2024, 10:21 — ИА Регнум. ВСУ уже к концу весны почувствуют на поле боя отсутствие военной поддержки со стороны США. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на западных дипломатов.

Philipp Schulze/Global Look Press

«Даже если помощь Евросоюза поступит, украинские войска почувствуют отсутствие поддержки от США на поле боя к концу весны», — приводит агентство слова дипломатов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, официальный представитель американского минобороны Патрик Райдер заявил, что из-за отсутствия согласованных Конгрессом США средств Пентагон не планирует объявлять о новых поставках оружия Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 января на пресс-конференции в Вашингтоне с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что в Белом доме уже оценили последствия отсутствия военной помощи украинской армии на поле боя, все «достижения» Украины в конфликте окажутся под угрозой без дальнейшего финансирования.

Американская газета The Washington Post 29 января написала, что киевскому режиму сложно скрывать отчаяние из-за того, что шанс на победу в военных действиях с Россией упущен по причине медлительности Запада с поставками оружия. Отмечается, что шансы Киева на успех фактически исчезли, когда Запад упустил момент и не поставил Украине необходимую помощь.