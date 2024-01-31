СМИ: Киев уже к концу весны ощутит отсутствие поддержки США
Bloomberg: ВСУ уже к концу весны ощутят отсутствие поддержки США
Вашингтон, 31 января, 2024, 10:21 — ИА Регнум. ВСУ уже к концу весны почувствуют на поле боя отсутствие военной поддержки со стороны США. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на западных дипломатов.
«Даже если помощь Евросоюза поступит, украинские войска почувствуют отсутствие поддержки от США на поле боя к концу весны», — приводит агентство слова дипломатов.
Как ранее сообщало ИА Регнум, официальный представитель американского минобороны Патрик Райдер заявил, что из-за отсутствия согласованных Конгрессом США средств Пентагон не планирует объявлять о новых поставках оружия Украине.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 января на пресс-конференции в Вашингтоне с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что в Белом доме уже оценили последствия отсутствия военной помощи украинской армии на поле боя, все «достижения» Украины в конфликте окажутся под угрозой без дальнейшего финансирования.
Американская газета The Washington Post 29 января написала, что киевскому режиму сложно скрывать отчаяние из-за того, что шанс на победу в военных действиях с Россией упущен по причине медлительности Запада с поставками оружия. Отмечается, что шансы Киева на успех фактически исчезли, когда Запад упустил момент и не поставил Украине необходимую помощь.