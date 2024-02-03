Багдад, 3 февраля, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Ирака вызывает временного поверенного в делах США в Багдаде, чтобы вручить ему ноту протеста из-за американских авиаударов. Об этом говорится в заявлении иракского МИД, опубликованном 3 февраля.

Кадр из видео

«В знак протеста против американской агрессии против иракских гражданских и военных объектов МИД вызывает временного поверенного в делах посольства США в Багдаде», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ему будет вручена официальная нота протеста в связи с нападением США на гражданские и военные объекты.

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Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы США в ночь на 3 февраля нанесли удар по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, использовав не менее 125 высокоточных боеприпасов. В результате были поражены командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также другие объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и его союзников.

Новостное агентство Shafaq News со ссылкой на иракское командование военными операциями сообщило, что в провинции Анбар на западе Ирака жертвами ударов США стали 16 человек.

Официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади опроверг сообщения о том, что удары были согласованы США с властями Ирака. Такие утверждения Вашингтона направлены на введение в заблуждение международной общественности, сказал он.

Комитет по безопасности и обороне парламента Ирака призвал правительство страны как можно скорее заключить соглашение о выводе из Ирака войск международной коалиции. В комитете назвали недопустимыми нанесённые войсками США удары по территории страны.