Багдад, 3 февраля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Комитет по безопасности и обороне парламента Ирака призвал правительство страны как можно скорее заключить соглашение о выводе из Ирака войск международной коалиции.

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В комитете назвали недопустимыми нанесённые войсками США удары по территории страны.

«Подобные нападения являются нарушением суверенитета Ирака, и их повторение ослабляет взаимодействие в области безопасности между Ираком и США, которое является частью совместного соглашения о военном сотрудничестве, которое необходимо пересмотреть», — цитирует «РИА Новости» заявление комитета.

В парламенте Ирака призвали правительство страны защитить бойцов Сил народного ополчения Ирака и подать жалобу в Совет Безопасности ООН, а также ускорить процесс достижения соглашения о выходе из Ирака войск США и международной коалиции.

«Их присутствие в Ираке приводит к дестабилизации ситуации», — сказано в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 3 февраля ВВС США нанесли удар по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, использовав не менее 125 высокоточных боеприпасов. Целями США стали объекты, принадлежащие силам Корпуса стражей исламской революции.

Официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади опроверг сообщения о том, что удары были согласованы США с властями Ирака. Такие утверждения Вашингтона направлены на введение в заблуждение международной общественности, сказал он.

В конце января 2024 года беспилотник атаковал военную базу США в северо-восточной части Иордании. В Пентагоне подтвердили гибель трёх американских военнослужащих, ранения получили десятки человек. По сведениям источника CNN, дрон запустили поддерживаемые Ираном боевики, атака, вероятно, осуществлялась с территории Сирии. 1 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США не потерпят атак на своих военнослужащих и предпримут все необходимые меры для их защиты. 3 февраля с аналогичным заявлением выступил президент США Джозеф Байден.