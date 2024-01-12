Москва, 12 января, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Нынешнее руководство Украины — это «банальные и бескомпромиссные ворюги», расхищающие выделенные им Западом на оружие деньги. Об этом 12 января заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале, комментируя статью американского издания The New York Times на эту тему.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам Медведева, ему и многим другим в соцсетях многократно заявляли о том, что нынешнее украинское руководство — это «безгрешные нестяжатели» и «святые патриоты», которые не украли ни доллара из западной помощи.

Зампред Совбеза уточнил, что такие люди обвиняли его во лжи и говорили об отсутствии доказательств воровства властей Украины.

«Ан нет, оказалось, они банальные и бескомпромиссные ворюги, которые расхищают огромные средства на оружие, выделяемое хохлам. Что и требовалось доказать!» — написал он.

Политик со ссылкой на американское издание отметил, что минобороны США не следило за поставляемым Киеву оружием, в результате чего неизвестна судьба почти 40 тысяч единиц оружия — дроны-камикадзе, боеприпасы и приборы ночного видения — на сумму 1 млрд долларов.

Медведев добавил, что теперь власти США опасаются, что это оружие могли украсть и продать контрабандистам, либо кто-либо из их же среды, либо кто-либо из руководителей киевского режима.

«Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. Они воровали, воруют и будут воровать. Помню, как один из укропатриотов удивился моему вопросу, зачем имярек идёт на выборы, ведь у него нет шансов. «Как, — услышал я удивлённый ответ, — это же его последняя возможность украсть деньги!» — заметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января из доклада генерального инспектора минобороны США Роберта Сторча стало известно, что Пентагон не вёл должным образом контроль за поставками оружия Киеву. Отмечалось, что американские и европейские военные чиновники и дипломаты не могут отчитаться за отправку почти 40 тыс. единиц оружия, включая дроны-камикадзе, приборы ночного видения и ПЗРК. По словам авторов документа, они опасаются, что это оружие могли украсть или вывезти в качестве контрабанды.

Сенатор США Джош Хоули 12 января после публикации доклада Сторча назвал недопустимым отсутствие контроля за поставками военной помощи Киеву со стороны Пентагона. Он подчеркнул, что в этой ситуации США ни в коем случае нельзя поставлять оружие Украине.