Вашингтон, 3 февраля, 2024, 07:58 — ИА Регнум. ВВС США готовятся нанести следующие удары по объектам на территории Йемена в ответ на атаку американской базы в Иордании, в ходе которой погибли трое военнослужащих. Об этом 2 февраля сообщила газета Politico.

Ibrahem Qasim Йемен

«Ожидается больше атак», — ссылается издание на двух американских источников.

По их сведениям, следующие цели ракетных ударов США будут в Йемене.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля ВС США в течение получаса задействовали порядка 125 боеприпасов для нанесения ударов по более чем 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. В Белом доме назвали операцию успешной. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, в операции участвовали несколько воздушных судов, в том числе бомбардировщики B-1.

В результате ударов американских ВВС на востоке Сирии были убиты не менее 13 человек. В числе погибших — сторонники проиранских группировок. Также военные США атаковали объекты на иракской территории близ приграничного города Эль-Каим.

В Ираке новые удары США назвали нарушением суверенитета страны. Атака американцев грозит непредвиденными последствиями, заявил официальный представитель главнокомандующего Вооружёнными силами Ирака Яхьи Абдаллы.

Внешняя политика президента США Джо Байдена оказалась катастрофой, считает спикер палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон. Такая политика администрации Белого дома, по его словам, «приглашает агрессию». В связи с этим противники США по всему миру действуют настолько провоцирующим образом, отметил Джонсон.