Эр-Рияд, 3 февраля, 2024, 03:02 — ИА Регнум. В результате ударов американских ВВС по районам сосредоточения проиранских вооруженных формирований на востоке Сирии убиты не менее 13 человек. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В числе убитых — сторонники проиранских группировок. Ранее сообщалось о десяти убитых и около 20 раненых.

Военные США также атаковали объекты проиранских отрядов на иракской территории близ приграничного города Эль-Каим.

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Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы США в ночь на 3 февраля нанесли удар по более чем 85 целям проиранских группировок в Ираке и Сирии. Задействовали не менее 125 высокоточных боеприпасов. В результате атак были поражены командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также другие задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и их союзников объекты.

Американский лидер Джо Байден заявил, что ответные действия США на атаку базы в Иордании будут продолжены. При этом США, по его словам, «не ищут конфликта на Ближнем Востоке», но те, кто желает навредить Америке, должны знать о последующей реакции.

В конце января беспилотник нанёс удар по американской военной базе в северо-восточной части Иордании. В Пентагоне заявили о трёх погибших военнослужащих США, ранения получили десятки человек. По сведениям источника CNN, дрон запустили поддерживаемые Ираном боевики, атака, вероятно, осуществлялась с территории Сирии.